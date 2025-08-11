Тренер Джошуа – про бій з Джейком Полом: «Я вважаю, що це дуже небезпечно»
Відомий наставник попередив скандального відеоблогера
близько 2 годин тому
Бен Девісон, тренер ексчемпіона у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), для The Ring поділився думками про можливий бій британця проти популярного відеоблогера та боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО).
«Це божевілля, чи не так? Я вважаю, що це дуже небезпечно (для Джейка – прим.). Це спорт, який ми любимо, і я думаю, що нам потрібно його захищати. Джошуа – один із найнебезпечніших хлопців у світі, з яким можна вийти в ринг.
Ми бачили це на прикладі Нганну. Він – один із найбільш витривалих чоловіків на планеті в одному з найжорсткіших видів єдиноборств.
Це схоже на інші випадки, але водночас і відрізняється, як було з Флойдом. Він не такий, як Ентоні, який може відірвати комусь голову».
Востаннє 35-річний Джошуа проводив бій у вересні минулого року, коли нокаутом у 5-му раунді поступився Даніелю Дюбуа.
Раніше Едді Хірн заявив, що Джейк Пол – фаворит на бій з AJ.