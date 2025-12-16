Олег Гончар

Ексчемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) може зустрітися з чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО). Про це сказав тренер Тоні Сімс, слова якого навів портал Boxing Scene.

За словами Сімса, він хотів би, щоб організували бій його підопічного з чемпіоном WBO Вордлі.

«Я хотів би побачити його бій з Вордлі. Це чудовий бій для британських вболівальників і для всіх фанатів, тому що вони обидва панчери. Думаю, що це був би фантастичний бій. Дюбуа все добре, працює зі мною 3-4 місяці, чекаємо дату наступного бою». Тоні Сімс

Останній бій Дюбуа програв нокаутом Олександру Усику. Вордлі у жовтні здобув перемогу технічним нокаутом над Джзефом Паркером.

Нагадаємо, команда Дюбуа готує гучне повернення.