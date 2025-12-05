Команда Дюбуа готує гучне повернення: названі імена можливих опонентів
Боксер збирається поновити бої у 2026 році
близько 2 годин тому
Британський боксер Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) розраховує повернутися на переможний шлях у 2026 році.
У дописі на платформі X менеджер спортсмена Сем Джонс повідомив, з ким британець планує вийти в ринг після паузи.
За його словами, команда Дюбуа вже надіслала пропозиції британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та німцю Агіту Кабаєлу (26-0, 18 КО), розглядаючи саме цих суперників для повернення свого бійця.
Дюбуа відмовився від елімінатора IBF проти Санчеса.