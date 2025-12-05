Денис Сєдашов

Британський боксер Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) розраховує повернутися на переможний шлях у 2026 році.

У дописі на платформі X менеджер спортсмена Сем Джонс повідомив, з ким британець планує вийти в ринг після паузи.

Yes he’s proposing a fight to Wardley or Kabayel https://t.co/GMMsWNkh7c — Sam Jones (@mrsamjones88) December 3, 2025

За його словами, команда Дюбуа вже надіслала пропозиції британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) та німцю Агіту Кабаєлу (26-0, 18 КО), розглядаючи саме цих суперників для повернення свого бійця.

Дюбуа відмовився від елімінатора IBF проти Санчеса.