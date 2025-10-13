Тренер Кроуфорда назвав Енніса середнячком після дебюту в новій вазі
Берні Девіс розкритикував арсенал тимчасового чемпіона WBA
близько 3 годин тому
Тренер Теренса Кроуфорда Берні Девіс у ефірі YSM Sports Media заявив, що тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі Джарон Енніс (35-0, 31 КО) є середньостатистичним боксером.
Девіс дійшов такого висновку після вчорашньої перемоги Енніса, який дебютував у вазі 69,9 кг і нокаутував у першому раунді майстра камбеків Уїсму Ліму (14-2, 10 КО).
«На мою думку, Енніс – середнячок. Нічого особливого він не робить. Це факти. Покажіть, що в його арсеналі є справді видатного. Ну от, що в ньому особливого? Взяти, наприклад, Кроуфорда. Хлопець за рахунок техніки може тягнутися з ким завгодно. Усіх своїх суперників він переміг чисто на скілах».
Енніс, який здобув вакантний титул WBA після перемоги над Лімою, зробив заяву і продовжує серію без поразок.