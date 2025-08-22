Відомо, хто судитиме бій Альварес – Кроуфорд
Рефері отримає 25 тисяч доларів за роботу
41 хвилину тому
Рефері Томас Тейлор обслуговуватиме поєдинок між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) та володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 KO).
Суддівські бали виставлятимуть Тім Чітем (Невада), Макс Делука (Нью-Йорк/Каліфорнія) та Стів Вайсфельд (Нью-Джерсі).
Цей же склад рефері та суддів вже працював разом у Лас-Вегасі 19 липня, коли проводив бій за титул WBC у напівсередній вазі між Маріо Барріосом та Менні Пак’яо.