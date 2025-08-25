Легендарний американський боксер Антоніо Тарвер для Boxing News 24 поділився прогнозами на бій абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Чи зможе він зробити боляче Канело? Це буде ключовим моментом, бо не можна нокаутувати суперника, якщо не зробити йому боляче. Якщо Кроуфорд має провести 12 виснажливих раундів проти такого сильного бійця, як Канело, я думаю, що для нього найкращий план – боксувати, атакувати та відходити.

Ніколи не стій на місці, щоб Канело не завдав тобі трьох чи чотирьох ударів, притискаючи до канатів. Канело потрібен лише один удар. Ось до чого все зводиться. Також назріває суперечка. Чи зможе Кроуфорд виграти близьким рішенням суддів? Я так не думаю. У випадку близького бою переможе Канело.

Це може бути проблемою. Якщо Кроуфорд виграє з рахунком 8-4, вони скажуть, що це нічия, або віддадуть перемогу Канело. Я думаю, що якщо Кроуфорд хоче гарантувати перемогу, він повинен його зупинити достроково. Це буде виклик. Чи зможе він завдати йому болю? Кроуфорд проведе пекельний бій. Якщо Сауль проявить себе, то це буде проблема».