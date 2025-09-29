Рой Джонс назвав найкращого бійця сучасності – це не Усик
Легенда боксу відзначив досягнення Кроуфорда
близько 1 години тому
Рой Джонс-молодший в інтерв’ю Titan Play відповів, кого вважає найкращим боксером сучасності:
Зараз я маю зупинитися на Кроуфорді через те, як високо він забрався. Він піднявся у вазі трохи далі, ніж Усик. Зазвичай хлопці в нижчих дивізіонах трохи вправніші, ніж у вищих вагових категоріях. Усик дуже кваліфікований для своїх дивізіонів, але Кроуфорд мав бути більш вправним – він перейшов зі 135 до 160. Це більша сфера домінування, тому в цій галузі ви отримуєте набагато більше майстерності. Я віддаю перевагу Кроуфорду, але Усик посідає друге місце – можете вважати 1A та 1B. Обидва хлопці з неймовірного рівня технікою.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.
