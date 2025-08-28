Олег Гончар

Тренер Френсіса Нганну (18-3) Ерік Ніксік в інтерв’ю MMA Junkie розповів про плани ексчемпіона UFC у надважкій вазі, який після підписання контракту з PFL у травні 2023 року провів лише один бій — перемогу технічним нокаутом над Ренаном Феррейрою в жовтні 2024 року.

Ніксік зазначив, що Нганну зосереджений на боксерському поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО), а про повернення в ММА поки не говорить.

«Судячи з усього, він хоче бій із Вайлдером. Про повернення в ММА я не чув. Звісно, я б хотів, щоб він повернувся, адже це моя спеціалізація. Ми багато досягли, коли він жив у Вегасі та виступав у UFC». Ерік Ніксік

Нганну неодноразово викликав Вайлдера на бій, заявляючи, що хоче «поставити крапку» в питанні, хто є найсильнішим нокаутером.