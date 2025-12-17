Новоспечений чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) висловився про отримання статусу повноцінного чемпіона на тлі відмови від поясу Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:

Зателефонував менеджер, пояснив ситуацію. Було таке почуття, ніби я виграв у лотерею. Дивно, коли титул тобі дістається саме так. Тобто ти не був чемпіоном світу, а після того, як поговорив телефоном, раптом став чемпіоном. Що я подумав тоді? Що потрібно оновити профіль в Instagram(сміється). Чесно кажучи, нічого не відчув.

Трохи напружило лише це. Чому Усик не відмовився від пояса до мого бою з Паркером? Адже зараз я не почуватимуся чемпіоном доти, доки не проведу захист титулу. Тільки тоді відчуватиму, що заслужив пояс. Якщо він планував у будь-якому разі скинути титул, тоді чому не зробив цього раніше?