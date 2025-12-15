«Жоден не викладе 20 мільйонів для Усика…» Чісора – про майбутнє українця
Дерек вважає, що ніхто не ризикуватиме ставити своїх бійців проти Олександра
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Британський гейткіпер Дерек Чісора (36-13, 23 KO) висловився про складність підбору суперника для чемпіона WBC/WBA/IBF Олександра Усика (24-0, 15 KO). Британця цитує vringe.com:
Жоден промоутер не викладе 20 мільйонів для Олександра, щоб він приїхав і бився. Тому що вони знають, що він виграє бій. Це те, наскільки він добрий. Ми дали йому Джошуа – він побив його двічі. Двічі Ф'юрі, двічі Деніела Дюбуа. Тому скажіть мені, який промоутер у світі зараз залізе до своєї кишені та скаже: «Знаєте що? Я поставлю Олександра Усика проти цього і цього, і вони поб'ють його».
Ексв’язень хоче побитися з Усиком у Києві.