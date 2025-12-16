У Криму росіяни відібрали майно у Усика
На болотах ніяк не можуть заспокоїтися
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Голова Державної ради окупованої АР Крим Володимир Константінов повідомив у своєму Telegram-каналі, що майно 38-річного непереможеного колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) було вирішено націоналізувати.
Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 20 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні (Великобританія), Усік розділив ринг із британцем Даніелем Дюбуа. Олександр переміг нокаутом у 5-му раунді. Для боксерів це був реванш.
Нагадаємо, команди Усика та Вайлдера вступили у переговори щодо бою в 2026 році.
