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Трилогія стає більш гарячою. Альварес не стримався та облаяв Головкіна

Слова GGG заділи Канело за живе
Бокс Професійний бокс
18:33
Трилогія стає більш гарячою. Альварес не стримався та облаяв Головкіна
Фото: sportingnews.com

Абсолютний чемпіон другої середньо ваги Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) не стримав емоції та висловив все, що думає про Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO):

Він ср*ний м*дак, лицемір. Прикидається інакшим, доброю людиною, але він не такий. Головкін виливає на мене багато багнюки. Спочатку каже: «Я поважаю Канело та його кар'єру», а потім такий: «Канело – ганебний боксер, він ганьбить мексиканський бій». Я ненавиджу цього з*сранця через це.

Моя мета – закінчити поєдинок до 12-го раунду. Я повністю зосереджений на трилогії з Головкіним, бо це небезпечний бій. Але, безумовно, я прагну провести другий поєдинок з Біволом.

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже відомі гонорари боксерів.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Сауль Альварес Головкін - Альварес Геннадій Головкін

Коментарі 1

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4 липня 2022р. 19:00
Альварес  должен  боготворить Головкина  за  шанс  на  такой  бой.  Если  бы  сейчас  организовали  реванш  Канело  с  Биволом......Альвареса  забудут  через месяц  после  боя,  там  у  него   шансов  -  0.... А  с  Головкиным...как  оно еще  выйдет.  Геннадий обязан  показать  все,  на что  способен  и  положить  точку  в  этом  противостоянии  с  большим +++
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