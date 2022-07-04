Трилогія стає більш гарячою. Альварес не стримався та облаяв Головкіна

Слова GGG заділи Канело за живе

Фото: sportingnews.com

Абсолютний чемпіон другої середньо ваги Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) не стримав емоції та висловив все, що думає про Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 KO):



Він ср*ний м*дак, лицемір. Прикидається інакшим, доброю людиною, але він не такий. Головкін виливає на мене багато багнюки. Спочатку каже: «Я поважаю Канело та його кар'єру», а потім такий: «Канело – ганебний боксер, він ганьбить мексиканський бій». Я ненавиджу цього з*сранця через це. Моя мета – закінчити поєдинок до 12-го раунду. Я повністю зосереджений на трилогії з Головкіним, бо це небезпечний бій. Але, безумовно, я прагну провести другий поєдинок з Біволом.

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже відомі гонорари боксерів.