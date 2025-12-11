Британський експерт Спенсер Олівер розглянув варіант з можливим камбеком Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) у поєдинку з чемпіоном WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Ексчемпіона Європи цитує vringe.com:

Цілком можу собі уявити, що його наступний суперник буде трохи нижчим за рівень. Очевидно, що Тайсон націлений на Усика та Джошуа. Але, гадаю, що Вордлі також буде у списку. Після того, як Вордлі побив Паркера, цей варіант може стати для Ф'юрі оптимальним – це найшвидший спосіб знову стати чемпіоном світу. У тому сенсі, що він може дивитися на цей бій як на найпростіший спосіб знову взяти пояс.

Завдяки титулу WBO трилогія з Усиком може стати актуальною. Бо на кону буде звання абсолютного чемпіона світу. Тобто це логічно взяти спершу бій з Вордлі. Адже перемога над ним додасть йому блиску. Це справжній варіант. Але це Ф'юрі. Йому, можливо, і не потрібен легший бій для того, щоби повернути впевненість.