Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк відреагував на те, що титулований російський борець Роман Власов став кандидатом від «Єдиної Росії» на виборах в Держдуму.

«Друзі, всім привіт. Сьогодні я хочу зняти це відео російською мовою та поділитися інформацією, яку виявив. Є такий борець греко-римського стилю Роман Власов, і він балотується до Держдуми на майбутніх виборах, які восени відбудуться в рашці.

Я хочу нагадати, хто такий Роман Власов. Це дворазовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, на превеликий жаль – я вважаю, що такі люди не повинні здобувати подібні титули та звання.

Ще до повномасштабного вторгнення він у патріотичних поривах підписав контракт з армією, фотографувався, займався пропагандою про те, як треба любити Батьківщину, як треба служити Путіну, як треба воювати та все інше.

Настало 24 лютого двадцять другого року. Звісно, Роман Власов підтримав Путіна, сказав, що він наш лідер, ми з ним пліч-о-пліч, будемо допомагати і все інше — «Росія не починає війни, а лише закінчує» та інша нісенітниця. І ось, у найкращих традиціях таких ось патріотично заряджених товаришів, буквально через пару місяців після цього він поїхав із дружиною ловити рибу на Мальдіви. Ну, зрозуміла річ: навіщо гнити в українській землі, якщо можна половити собі рибку й нормально розважитися десь на узбережжі океану.

Відповідно, я дізнаюся про те, що він балотується до Держдуми, тим більше від Тамбова. Незрозуміло, яке відношення він має до Тамбова – він взагалі з Новосибірська і завжди представляв цей регіон. Ну, для того, щоб свою дупу перемістити в тепле депутатське крісло Держдуми, він вирішив балотуватися звідти. Напевно, Карелін – я не знаю – порадив «молодому таланту» балотуватися саме звідти.

Отож, до чого я це все. Я хочу сказати Ромі – ти клята гнида, ти служиш сатані, ти – чорт і чмо. І таких людей слід зневажати й не тиснути їм руку, бо через таких ось прислужників подібних режимів люди гинуть щодня по всьому світу. Сьогодні у нас черговий обстріл, у нас величезна кількість жертв. Я висловлюю їм свої співчуття, ну а ти, Рома, маєш гнити на задвірках історії разом зі своїм лідером, якого ти шануєш і поважаєш.

І я впевнений, що доля розпорядиться так, як треба, бо такі люди негідні. Незважаючи на всі твої спортивні досягнення, вони н***р нікому не потрібні. Ти лайно, чорт і сволота. Ти повинен про це знати. Я впевнений, це відео тобі покажуть».