«Усик усвідомив, що трохи здає». У Великій Британії відреагували на рішення Олександра
Українець залишив після себе величезну спадщину
близько 2 годин томуПідписатися в
Відомий британський боксер Спенсер Олівер для talkSPORT поділився думками про рішення колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українець Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити титули.
«Я вважаю, що рішення прийшло в потрібний час. Думаю, це рішення було продиктоване виступом проти Ріко Верховена. Він усвідомив, що трохи здає. Він більше не був на піку своєї форми. І саме тоді було прийнято рішення.
Знаєте, він узяв трохи часу на роздуми після того бою. Можливо, хотів перевірити, чи зможе він усе ще кинути собі виклик – а в нього є великі виклики. Зараз підходить молодше покоління, настає нова ера боксу.
Він пройшов крізь епоху, досяг усього і навіть більше, розумієте? Тож навіщо руйнувати цю спадщину? Думаю, що йому самому потрібен був час, щоб прийняти це рішення».
26 червня стало відомо, що Усик зробив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF вакантними.
Раніше в команді Усика озвучили чітку позицію щодо потенційного реваншу з Верховеном.
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