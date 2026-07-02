Відомий британський боксер Спенсер Олівер для talkSPORT поділився думками про рішення колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українець Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити титули.

«Я вважаю, що рішення прийшло в потрібний час. Думаю, це рішення було продиктоване виступом проти Ріко Верховена. Він усвідомив, що трохи здає. Він більше не був на піку своєї форми. І саме тоді було прийнято рішення.

Знаєте, він узяв трохи часу на роздуми після того бою. Можливо, хотів перевірити, чи зможе він усе ще кинути собі виклик – а в нього є великі виклики. Зараз підходить молодше покоління, настає нова ера боксу.

Він пройшов крізь епоху, досяг усього і навіть більше, розумієте? Тож навіщо руйнувати цю спадщину? Думаю, що йому самому потрібен був час, щоб прийняти це рішення».