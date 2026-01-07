Вордлі: «Найбільше хочу бою з Усиком»
Володар титулу WBO мріє про бій з українцем
близько 2 годин тому
Чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) розповів, з ким хотів би провести свій наступний поєдинок, назвавши пріоритетні варіанти серед топових суперників дивізіону.
За словами британця, його головною метою є бій проти об’єднаного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO), однак він визнає, що такий поєдинок може відбутися не найближчим часом. Слова наводить The Ring.
Найбільше я хочу бою з Олександром Усиком. Я знаю, що він розмірковує над поєдинком із Деонтеєм Вайлдером, тож, можливо, зараз це неактуально. Наступний найкращий варіант для мене — Тайсон Ф’юрі. Це дуже відома постать, яскравий персонаж у цьому виді спорту. Я з великим задоволенням вийшов би з ним на ринг.
