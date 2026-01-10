Вайлдер назвав ключ до перемоги над Усиком: «У мене є три переваги»
Американець заявив, що має фізичні переваги, які можуть допомогти йому в поєдинку проти українця
28 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 KO) поділився думками щодо можливого поєдинку з непереможеним українцем Олександром Усиком (24-0, 15 KO).
39-річний американець заявив, що ключем до успіху в потенційному бою вважає свою ударну силу, а також фізичні переваги. Слова наводить Bloody Elbow.
Думаю, секрет мого успіху в бою з ним — це моя права. Я не збираюся розкривати занадто багато в цьому інтерв’ю, бо люди дивляться і можуть щось почути. Не хочу, щоб суперники щось скоригували у відповідь, тому скажу загально. У мене є швидкість, зріст і атлетизм — це три речі, які дають мені перевагу в цьому протистоянні.
