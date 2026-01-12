Британський боксер важкої ваги Томмі Ф’юрі прокоментував бій свого колишнього суперника Джейка Пола (12-2, 7 КО) проти ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить iFL TV.

Це ж все гроші, так? Гроші і якесь лайно. Це якби я бився з Усиком або щось таке. Просто маячня, чи не так? Просто привернення уваги. Це продається, і все.

З боксерського погляду це не можна сприймати серйозно, тому що один боксер мав вигляд, ніби він на легкоатлетичному треку: бігав колами знову і знову. А Ей Джей навіть не спітнів, правда?

Тож, чесно кажучи, це просто купа лайна. Але як боксерський матч, як бізнес-івент – фантастика.