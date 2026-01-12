Володимир Кириченко

Хорватський боксер надважкого дивізіону Філіп Хргович (19-1, 14 КО) для Pro Boxing Fans висловився про можливий поєдинок між чемпіоном WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і тимчасовим володарем титулу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

Що буде, якщо Кабаєл отримає бій з Усиком?

«Не знаю. Я думаю, що Кабаєл – важкий суперник для будь-кого, але Усик – це просто боєць іншого класу».

А як щодо вашого бою проти Усика, ви б хотіли провести такий поєдинок?

«Усик? Я б хотів. Я впевнений, що переможу в будь-якому бою. Тому я вірю, що можу перемогти і Усика. Я великий хлопець, який завдає багато ударів і має хороше підборіддя. Тому я вірю, що можу перемогти будь-кого».

Нагадаємо, на шоу у Німеччині Кабаєл нокаутував Книбу в третьому раунді і захистив тимчасовий титул WBC.