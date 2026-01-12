Нокаутер із Хорватії заявив, що переможе Усика
Він назвав свої головні козирі
близько 1 години тому
Хорватський боксер надважкого дивізіону Філіп Хргович (19-1, 14 КО) для Pro Boxing Fans висловився про можливий поєдинок між чемпіоном WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і тимчасовим володарем титулу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).
Що буде, якщо Кабаєл отримає бій з Усиком?
«Не знаю. Я думаю, що Кабаєл – важкий суперник для будь-кого, але Усик – це просто боєць іншого класу».
А як щодо вашого бою проти Усика, ви б хотіли провести такий поєдинок?
«Усик? Я б хотів. Я впевнений, що переможу в будь-якому бою. Тому я вірю, що можу перемогти і Усика. Я великий хлопець, який завдає багато ударів і має хороше підборіддя. Тому я вірю, що можу перемогти будь-кого».
Нагадаємо, на шоу у Німеччині Кабаєл нокаутував Книбу в третьому раунді і захистив тимчасовий титул WBC.