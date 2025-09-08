«Це загроза…» Потенційний суперник Усика – про наступний поєдинок
Паркер – про бій з Вордлі та активність
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) висловився про поєдинок з Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Новозеландця цитує vringe.com:
Слухайте, це підтримує мою активність, але Фабіо Вордлі – це загроза. Він обов'язковий претендент по лінії WBA, і він показав у минулому бою, де був позаду за очками, що він все ще може вдарити і зупинити опонента. Це великий виклик для мене. Це гарне випробування, і я на нього чекаю. Я хочу побитися з усіма найкращими бійцями світу. Я радий, що ми зараз фіналізували поєдинок, бо це займає багато часу. Якби я міг битися три-чотири рази на рік, я б це робив. Але зараз це не є актуальним. Тепер так не відбувається, зараз один-два рази на рік.
Нагадаємо, що бій Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня у Лондоні.