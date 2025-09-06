Паркер відмовився від бою з Усиком: хто його наступний суперник?
Поєдинок відбудеться 25 жовтня
близько 2 годин тому
Тимчасовий володар титулу WBO у хевівейті Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) проведе наступний бій не проти українця Олександра Усика (24-0, 15 КО). Суперником новозеландського боксера стане британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО). Поєдинок відбудеться 25 жовтня у Лондоні.
Вордлі є офіційним претендентом на чемпіонський пояс WBA, яким нині володіє Усик. Це означає, що український чемпіон, найімовірніше, не захищатиме свої титули у 2025 році.
