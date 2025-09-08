Паркер: «Усик найкращий у світі – це той, з ким ми хочемо битися»
Джозеф вважає, що нині Олександр виділяє час на сім'ю
близько 2 годин тому
Фото: Twitter
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова новозеландця наводить vringe.com:
Ситуації з Усиком? Усик – це той, з ким ми хочемо битися. Він найкращий у світі, має всі титули. Було б чудово провести бій з абсолютним чемпіоном, але він травмований, він проводить час зі своєю родиною. Є відео з його танцями, але він просто добре проводить час. Він добре проводить час з сім'єю, добре проводить відпустку.
Нагадаємо, що WBO виступила з фінальним рішенням щодо Усика.