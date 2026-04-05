Олег Шумейко

Тім Цзю (27-3, 18 KO) завоював титул WBO International у поєдинку з Денисом Нурьєю (20-1, 9 KO).

Представник Австралії контролював хід поєдинку. На старті бою албанець влетів головою в обличчя Тіма, але січка ніяк не завадила Цзю домінувати у рингу. Австралієць намагався завершити бій достроково, але нокдаун у 4 раунді – єдине, на що вистачило Тіма. Цзю у режимі зберігання енергії завершив бій, завоювавши впевнену перемогу одноголосним рішенням суддів – 100:88.

Після звитяги одразу був оголошений наступний бій Цзю – мегафайт з Ерролом Спенсом.

