Костя Цзю виступив проти поєдинка Пак'яо з фанатом путіна
Колишній абсолют назвав головну причину своїх слів
близько 10 годин тому
Пак'яо та Проводніков / Фото - Yahoo
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю для російських ЗМІ поділився своїми думками щодо майбутнього поєдинку легендарного філіппінця Менні Пак'яо проти росіянина Руслана Провідникова.
Цзю заявив, що виступає проти цього поєдинку, оскільки не бачить у ньому жодного сенсу.
«Менні Пак'яо і Руслан Проводніков – пенсіонери. Я не підтримую такі бої. Це не футбол, не хокей і навіть не регбі – тут б'ють у голову. Хто виграє? Навіть не хочу робити ставки, це показовий бій».
Нагадаємо, що виставковий бій Пак'яо проти Проводнікова відбудеться 18 квітня в американському Лас-Вегасі.
