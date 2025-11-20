Володимир Кириченко

Австралійський колишній чемпіон світу в першому середньому дивізіоні Тім Цзю (25-3, 18 KO) спробує реанімувати кар'єру після вкрай поганого її періоду. Про це повідомляє The Ring.

17 грудня Цзю поб'ється проти небитого американця Ентоні Веласкеса (18-0-1, 15 KO) в рамках вечора боксу, який відбудеться на ICC Exhibition Centre в австралійському Сіднеї.

Цзю востаннє бився в липні, коли достроково програв у реванші Себастьяну Фундорі. Загалом в останніх чотирьох боях у його пасиві три поразки. Після останньої невдачі Тім почав співпрацю з новим тренером Педро Діасом.

Веласкес останній поєдинок провів теж у липні, коли нокаутував у 5-му раунді Террі Чатвуда.

