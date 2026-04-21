«Безумовно, легенда, атлет із шаленою ментальністю». Туран сказав усе, що думає про Усика
Нещодавно український чемпіон став віцепрезидентом футбольного Полісся
близько 1 години тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика (24-0, 15 КО) після перемоги своєї команди над Поліссям у центральному матчі 24-го туру УПЛ. Донецький клуб здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а після гри турецький фахівець оцінив не лише сам поєдинок, а й поділився думками про одного з найвідоміших українських спортсменів сучасності.
Туран дуже тепло відгукнувся про Усика, який є володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, а також обіймає посаду віцепрезидента Полісся. Наставник Шахтаря підкреслив, що вважає українця беззаперечною легендою боксу. Його слова передає пресслужба клубу.
Це, безумовно, легенда, статус якої в цій дисципліні не викликає жодних сумнівів. Він неймовірний атлет із шаленою ментальністю, яку ми дуже поважаємо. Разом із тим ціную, що він прийшов у футбол і також робить свій внесок завдяки своєму впливу.
Раніше у Великій Британії запропонували Усику звільнити пояси у хевівейті.
