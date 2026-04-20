У Великій Британії запропонували Усику звільнити пояси у хевівейті
Конкуренцію ніхто не любить
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Британський боксер надважкого дивізіону Річард Ріакпоре (20-1, 16 КО) для talkSPORT поділився думками про подальші плани володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Усик може прямо зараз зробити заяву й просто звільнити всі пояси. Тоді всі почнуть говорити: хто стане наступним чемпіоном, які бої ми хочемо побачити за ці вакантні титули?
Я просто радий, що вже поруч із цим рівнем. Я в грі».
