Британський боксер надважкого дивізіону Річард Ріакпоре (20-1, 16 КО) для talkSPORT поділився думками про подальші плани володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Усик може прямо зараз зробити заяву й просто звільнити всі пояси. Тоді всі почнуть говорити: хто стане наступним чемпіоном, які бої ми хочемо побачити за ці вакантні титули?

Я просто радий, що вже поруч із цим рівнем. Я в грі».