Категорична відповідь від найвпливовішого промоутера світу
2 днi тому
The Ring опубліковав відповідь власника видання, голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейха на матеріал New York Times про фінансові обмеження в Суверенному фонді Саудівської Аравії (PIF).
«Його Високоповажність Туркі Аль Аш-Шейх рішуче заперечив нещодавню інформацію про нібито скорочення витрат на боксерські події.
Аль Аш-Шейх стверджує, що ця інформація «на 100% не відповідає дійсності», і чітко дав зрозуміти, що «у 2026 році буде оголошено про багато сюрпризів».
За даними джерел New York Times, представники PIF почали інформувати міжнародних інвесторів, що фонд практично не має можливості виділяти додаткові кошти на нові проєкти у найближчому майбутньому.
Щодо змін у спортивних інвестиціях PIF інформації в матеріалі не було надано.
Нагадаємо, Аль аш-Шейх анонсував два бої Джошуа в 2026 році.
