Туркі – про бій Сепеда – Шакур: «У нас є сюрприз у суботу – ринг, який буде зменшуватися...»
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близько 1 години тому
Сепеда та Шакур / Фото - Yahoo
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх прокоментував майбутній поєдинок чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) проти тимчасового володаря титулу WBC Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO).
«У нас є сюрприз для Шакура у суботу – ринг, який буде зменшуватися впродовж бою.
Шакур каже, що готовий влаштувати побиття Вільяму Сепеді, і я знаю, що мексиканець підготувався до найбільшого виклику у своєму житті».
Поєдинок між боксерами відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку.
Нагадаємо, Шакур заявив, що надере дупу своєму співвітчизнику.