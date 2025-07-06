Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх прокоментував майбутній поєдинок чемпіона WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) проти тимчасового володаря титулу WBC Вільяма Сепеди (33-0, 27 KO).

«У нас є сюрприз для Шакура у суботу – ринг, який буде зменшуватися впродовж бою.

Шакур каже, що готовий влаштувати побиття Вільяму Сепеді, і я знаю, що мексиканець підготувався до найбільшого виклику у своєму житті».