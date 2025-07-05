Британський боксер дав однозначний прогноз на реванш Усик – Дюбуа: «Перемолов і жорстко розбив»
Кемпбелл не вірить, що Даніелю під силу завоювати перемогу над українцем
близько 2 годин тому
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Надважковаговик Нік Кемпбелл поділився очікуваннями від другого поєдинку Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Шотландця цитує sport.ua:
В Дюбуа всього дві поразки. У бою проти Джойса у нього був перелом очниці, а Усик його просто перемолов і жорстко розбив. Я не думаю, що цього разу Усик його нокаутує, Олександр просто переможе за очками. Так, Дюбуа може завдати Олександру болю, але українець просто домінуватиме у чемпіонських раундах і виграє бій.
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі викликав Усика на третій поєдинок.