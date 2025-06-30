Володимир Кириченко

Мік Френсіс, менеджер чемпіона IBF у важкому дивізіоні американця Джея Опетаї (28-0, 22 KO), підтвердив, що переговори щодо поєдинку між його клієнтом та чемпіоном WBA і WBO мексиканцем Хільберто Раміресом (48-1, 30 KO) розпочнуться найближчими тижнями.

Цитує Френсіса The Ring.

«Джей – справжній лінійний чемпіон і найнебезпечніший боєць у важкій вазі у світі. Ми маємо лише повагу до Раміреса та його досягнень, але це саме той бій, який потрібен боксу. Я повністю вірю, що Рамірес зробить правильно та прийме цей виклик. Вболівальники заслуговують побачити найкращих проти найкращих».

У попередньому поєдинку, який відбувся у червні, Опетая нокаутував італійця Клаудіо Скео.

Нагадаємо, на минулих вихідних Рамірес рішенням судів переміг кубинського ветерана Юніеля Дортікоса.