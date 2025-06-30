У колишньому дивізіоні Усика відбудеться мегафайт за три титули
Команди зірок боксу незабаром розпочнуть перемовини про уніфікацію
близько 2 годин тому
Мік Френсіс, менеджер чемпіона IBF у важкому дивізіоні американця Джея Опетаї (28-0, 22 KO), підтвердив, що переговори щодо поєдинку між його клієнтом та чемпіоном WBA і WBO мексиканцем Хільберто Раміресом (48-1, 30 KO) розпочнуться найближчими тижнями.
Цитує Френсіса The Ring.
«Джей – справжній лінійний чемпіон і найнебезпечніший боєць у важкій вазі у світі. Ми маємо лише повагу до Раміреса та його досягнень, але це саме той бій, який потрібен боксу.
Я повністю вірю, що Рамірес зробить правильно та прийме цей виклик. Вболівальники заслуговують побачити найкращих проти найкращих».
У попередньому поєдинку, який відбувся у червні, Опетая нокаутував італійця Клаудіо Скео.
Нагадаємо, на минулих вихідних Рамірес рішенням судів переміг кубинського ветерана Юніеля Дортікоса.