Келвін Форд, тренер володаря титулу WBA у легкій вазі Джервонти Девіса (30-0-1, 28 КО), поділився думкою про майбутній показовий бій свого підопічного проти популярного американського боксера та відеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Цитує Форда badlefthook.com.

«Я сказав, що цей бій цілком можливий, бо роками спостерігав за Тенком і бачив, як молоді хлопці в залах працюють із великими суперниками. Так, Джейк великий.

Але для мене це ніби його перші відкриті бої, якщо ви розумієте, як це буває в аматорах. Мене турбує тільки питання перчаток, тому що ми не б’ємося у 12-унційних – це тренувальні.

Тож я кажу: «Нехай «Танк» буде в 8 унціях, а Джейк – у 10». Це зробить бій цікавішим, і побачимо, що з цього вийде. Я вже піднімав це питання одному з його представників, але вони відповіли: «Ні, ми не хочемо ніяких змішувань». Адже це ж показовий бій… Але якщо він у десяти, а ми у восьми – тоді це вже справжній бій.

Його заявили у межах 190–195 фунтів (приблизно 86–88,5 кг). Я думав, що буде 190, але йому додали п’ять. Я не хвилююся через вагу. Ми прийняли бій, підписали контракт і зробимо все, що треба».