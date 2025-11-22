Воррен — про позитивний допінг-тест Паркера: «Це було шоком»
Справу найближчим часом розглядатиме UKAD, яка відкриє пробу B та проведе слухання
близько 12 годин тому
Промоутер Френк Воррен прокоментував ситуацію навколо позитивного допінг-тесту колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Джозефа Паркера (36-4, 24 KO). Слова наводить Ring Magazine.
За словами Воррена, новина стала для нього повною несподіванкою:
Це дуже розчаровує, бо я завжди вважав Джо чудовим хлопцем. Чесно, я був шокований. Якби хтось сказав, що один з учасників шоу здав позитивний тест, я б навіть не подумав, що це він. Але факт є фактом — потрібно розібратися.
Також Воррен не погодився з твердженням про те, що кокаїн не може вважатися допінгом:
Я так не думаю. Він може посилювати фізичні можливості. Хоча його вважають рекреаційним наркотиком, але кокаїн загострює відчуття.
Паркер розповів, чи приймав заборонені речовини.
Поділитись