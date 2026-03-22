«Підготовка йде повним ходом»: Усик розкрив деталі свого тренувального табору
Українець заявив, що навантаження лише збільшуються
13 хвилин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про деталі підготовки до поєдинку проти зірки кікбоксингу Ріко Верхувена.
Український чемпіон наголосив, що тренувальний процес залишається максимально інтенсивним, а навантаження лише збільшуються. Слова наводить Суспільне Спорт.
Серйозна підготовка, тренуємося. У нас немає якогось послаблення, що, наприклад, бігали 10 км, а тепер 5 км — ні, бігали 10 км, а тепер 11 км. Підготовка йде повним ходом.
Єдине — сьогодні у мене була просто ходьба. Але це теж корисно для серця, для ніг, для позавчорашніх тренувань. Адже хто ми такі, щоб пропускати день ніг?
У мене не змінюється підготовка, готуюся до кожного суперника так само серйозно. Я тренуюся проти себе, я для себе — найважчий суперник, тому що шанси рівні. Іноді мій «друг» Саша підходить і каже: «Може, відпочинемо?», а я йому: «Ти йди відпочивай, а мені треба працювати».
Бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном запланований на 23 травня в Єгипті.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04