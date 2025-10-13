У Кроуфорда розповіли, скільки ще боїв проведе Теренс перед пенсією
Браян Макінтайр прокоментував можливий відхід американця з боксу
близько 3 годин тому
Тренер абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда Браян Макінтайр поділився думками щодо можливого завершення кар'єри американця. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.
«Хочу, щоб він провів час із сім'єю. Його довго не було вдома, і це тисне на вас. Чи повинен він завершити кар'єру? Ця перемога над Саулем Альваресом виглядала так легко, чорт, ви розумієте, він може провести ще два-три бої. У тренувальному таборі нам доводиться складніше».
Кроуфорду 38 років. Американець дебютував як професіонал у 2008 році й був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях.
