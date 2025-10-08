Рой Джонс радить Кроуфорду піти на пенсію або битися з Топурією
Легенда боксу бачить лише таке майбутнє Теренса
18 хвилин тому
Рой Джонс-молодший закликав Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) завершити блискучу професійну кар’єру після його перемоги над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 КО). Слова наводить secondsout.
Теренс Кроуфорд повинен усвоїти мій урок і завершити кар’єру — або зійтися з Іллею Топурією. Думаю, він обере пенсію. Якби я пішов на пенсію після першої перемоги над Антоніо Тарвером, ми б не обговорювали «найвеличнішого боксера всіх часів». Але якщо Кроуфорд вирішить продовжити, йому варто провести бій із Топурією. Він заслужив це.
Експерт підкреслив, що Кроуфорд довго чекав на визнання та тепер має шанс завершити кар’єру на найвищому рівні або спробувати нове.
У США пояснили, за яких умов можна вважати Кроуфорда найкращим боксером в історії.