У листопаді відбудеться бій за вакантний титул чемпіона WBO у дивізіоні Шакура
Ринг розділять двоє непереможених боксерів
близько 1 години тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх анонсував поєдинок за вакантний титул чемпіона WBO в легкій вазі між американцем Абдуллою Мейсоном (19-0, 17 KO) та британцем Семом Ноуксом (17-0, 15 КО).
«Битва непереможних бійців за титул чемпіона світу. Амбасадор Ring Абдулла Мейсон зустрінеться із Семом Ноуксом у бою за вакантний титул чемпіона WBO у легкій вазі в рамках масштабного заходу Riyadh Season у листопаді».
Мейсон 7 червня провів поєдинок проти боксера з Намібії Джеремії Накатіли, якого переміг технічним нокаутом у 5-му раунді.
Ноукс востаннє виходив на ринг 10 травня, нокаутувавши чеха Патріка Балажа.
Раніше стало відомо, що Василя Ломаченка виключили з рейтингу The Ring.
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