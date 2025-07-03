Новицький не буде боксувати проти Сіренка на шоу Усик – Дюбуа 2: відома причина
Всьому виною – спаринг
близько 2 годин тому
Андрій Новицький / Фото - Facebook
Анатолій Дудченко, тренер українського проспекта надважкого дивізіону Андрія Новицького (15-0, 11 КО) розповів, чому його підопічний знявся з поєдинку проти свого співвітчизника Владислава Сіренка (22-0, 19 КО).
За слова тренера, Новицький серйозно травмувався під час спарингу – порвав хрестоподібні звʼязки. Боксеру знадобиться близько 6 місяців на відновлення.
Британець Соломон Дакрес замінить Андрія у поєдинку проти Владислава.
Нагадаємо, українські боксери повинні були провести бій 19 липня в андеркарді Усик – Дюбуа 2.