Кубинський нокаутер: «Джошуа, Усик, Дюбуа, Ітаума – я готовий до всіх»
18 хвилин тому
Луїс Ортіс / Фото - Yahoo
Кубинський ветеран хевівейту Луїс Ортіс (35-3, 30 КО) для The Ring поділився думками про свою перемогу на вечорі боксу в Орландо, США.
«Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума – я готовий до всіх.
Я дуже радий цій можливості. Я в хорошій психологічній формі, моє тіло почувається добре. Я з родиною, я щасливий».
46-річний Луїс нокаутував 40-річного американця Філіпа Пенсона (8-4-3, 2 КО) у першому раунді.
Для Ортіса це був другий бій за останні три роки. У січні 2024-го Луїс нокаутував колумбійця Франциско Кордеро.
Нагадаємо, Ортіс не вважає Усика найкращим надважковаговиком на цю мить.
