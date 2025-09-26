Паркер хоче помститися зірці світового боксу – це не Усик
Новозеландець прагне взяти реванш
1 день тому
Джозеф Паркер / Фото - DAZN
Тимчасовий володар титулу WBO у надважкій вазі новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Sky Sports заявив, що хоче провести реванш з ексчемпіоном британцем Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
«Я давно хочу реваншу з Джошуа. Я хочу помститися за ті поразки.
Я знаю, що Ей Джей – це ще один великий бій. Мені не дуже важливо, з ким битися, головне, щоб це був хтось із топ-5 у світі».
У березні 2018 року Паркер програв Джошуа рішенням суддів і втратив чемпіонський титул.
Джозеф наступний бій проведе 25 жовтня проти Фабіо Вордлі. Джошуа востаннє виходив у ринг у вересні 2024 року, достроково програвши Даніелю Дюбуа.
Раніше Паркер висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком.