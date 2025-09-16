Денис Сєдашов

Генеральний директор промоутерської компанії Balmoral Ієзекіїль Адаму стоїть за амбітними планами проведення дебютного поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) в Африці, заявив, що уряд Нігерії підтримує ідею організації шоу вже на початку 2026 року. Слова наводить The Ring.

У нас є населення, інфраструктура і технічні можливості. 1 жовтня стане лише демонстрацією того, на що здатна Нігерія. У нас великі плани. Ієзекіїль Адаму

Він переконаний, що за його прикладом готові піти й інші зірки світового боксу, багато з яких мають нігерійське коріння. Серед них він назвав Ентоні Джошуа, Ефе Аджагбу, Деонтея Вайлдера, Лоуренса Околі та Мозеса Ітауму.

Ми обов’язково організуємо бій Джошуа в Нігерії. Я чув чутки про Гану, але це не має сенсу — Джошуа нігерієць. Нігерія — його дім, а також величезний ринок для боксу. Ми вже спілкувалися з ним і його командою, і вони дали зрозуміти, що пропозиція з Нігерії буде для них ідеальним варіантом. Джошуа неодноразово казав, що хоче провести бій у Нігерії до завершення кар’єри. Ми зробимо це — орієнтовно в першому кварталі наступного року. Ієзекіїль Адаму

