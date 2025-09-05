Володимир Кириченко

На 63-му році життя після важкої хвороби помер Міхаель Тімм – відомий німецький тренер і колишній чемпіон Європи з боксу.

Про смерть Тімма повідомив його колишній підопічний Юрген Бремер.

«Сьогодні ми втратили чудову людину. Тімі збагатив моє життя своєю добротою, сміхом і теплом. Я безмежно вдячний за час, проведений разом, і назавжди зберігатиму тебе у своєму серці. Спочивай із миром, дорогий тренере».

В серпні стало відомо, що Тімм хворів на рак.

Тімм тренував також українських боксерів – колишніх чемпіонів світу Сергія Дзінзірука та Андрія Котельника.

Нагадаємо, українці Абдураімов та Ражба перемогли на старті чемпіонату світу з боксу-2025.