У росії анонсували грандіозне шоу за участю жертви Усика
Він так і не зміг розкритися у хевівейті
близько 2 годин тому
Мурат Гассієв / Фото - Yahoo
Генеральний директор IBA Pro Альберт Сієста поділився інформацією про наступний поєдинок російського суперважковаговика Мурата Гассієва (32-2, 25 КО).
За словами Сієсти, Гассієв проведе великий бій на території росії. Цитує Альберта MMA.Metaratings.ru.
«Гассієв проведе поєдинок за великий куш, за велику кар'єру. Такого бою в росії не було мінімум 10 років. Це буде дуже круто. Бомбічний бій. З Божою допомогою це станеться. Якщо Гассієв переможе, Аланія стоятиме догори дриґом. У Владикавказі давно такого не було».
Нагадаємо, що останній бій Гассієв провів у серпні, коли здобув дострокову перемогу над американцем Джеремайєю Мілтоном.
Поділитись