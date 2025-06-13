Американський боксер першого напівсереднього дивізіону Джемейн Ортіс (19-2-1, 9 КО) для MillCity Boxing поділився думками про провалене зважування свого співвітчизника ексчемпіона в легкій вазі Кішона Девіса (13-0, 9 КО).

«Він набагато перебрав ваги, він не був висушеним, не здавалося, що він навіть хотів робити вагу. Якщо ти хочеш іти вгору у вазі, просто йди вгору.

Він просто вів себе як клоун. Йшов на Мейсона, розказував йому про наступний поєдинок, хоча знав, що вагу зробити не зможе. Якщо ти знаєш, що твоє тіло переросло вагу, нащо лаятися з Абдуллою? Це нелогічно.

Він виграв титул в бою проти суперника не його рівня, і проти Де Лос Сантоса його б протестували. Якщо він йде в першу напівсередню – тут все інакше. Хто в легкій вазі були загрозами? Лише Танк і Шакур, і він би не бився з жодним з них. Тут не буде легко.

Коли чемпіон світу підіймається вгору, йому дають легкий шлях, але двері до титулів оберігаю я».