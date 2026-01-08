У США дали однозначний прогноз на бій Усик – Вайлдер: «Він його знищить»
Томпсон вважає, що українець має все для перемоги над «Бронзовим бомбардувальником»
близько 2 годин тому
Фото: Sky Sports
Ексбоксер зі США Лайонелл Томпсон поділився думками про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). Бійця цитує vringe.com:
Я люблю Вайлдера, але Вайлдер не може тягатись з Усиком. Мені дуже шкода, він просто не може. Хоча він може зловити його правою, але хто спіймав Усика своїм найкращим ударом? Хоча був один боєць, який завдав йому удару по корпусу.
Я вважаю, ноги Усика надто хороші, і я думаю, його рухи головою також гарні. Він тримає свої руки високо, має гарний захист. Я вважаю, що він знищить Вайлдера!
