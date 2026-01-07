Колишній чемпіон світу: «Чим більше часу проводиш на рингу з Усиком, тим більшою стає різниця між тобою та ним»
Алгієрі не хоче, що Ф’юрі втретє побився з українцем
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Кріс Алджієрі в ефірі ProBox TV висловився про потенційний третій бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO):
Я не хочу знову бачити цей поєдинок. Чим більше часу проводиш на рингу з Усиком, тим більшою стає різниця між тобою та ним.
Раніше повідомлялося, що Усик може провести бій з Деонтеєм Вайлдером у США.