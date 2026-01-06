«Усик знищить увесь хайп»: Чісора — про можливий бій Ітауми з українцем
Ветеран надважкої ваги вважає, що бій для британця на цьому етапі кар’єри став би серйозним ризиком
близько 2 годин тому
Британський ветеран боксу Дерек Чісора поділився порадою для перспективного британського супертяжа Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO).
В інтерв’ю Ring Magazine Дел Бой оцінив можливі шанси Ітауми у гіпотетичному поєдинку проти дворазового абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Усик просто зітре з нього весь цей хайп. Він його знищить.
Британець наголосив, що Ітаумі ще зарано виходити на бій проти суперників рівня Усика.
