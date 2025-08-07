У Великій Британії назвали бійців, які можуть побити Усика
Фішер виділив двох боксерів
близько 1 години тому
Нокаутер Джонні Фішер (13-1, 11 KO) висловився про те, з ким Олександр Усик (24-0, 15 KO) може мати проблеми. Британця цитує vringe.com:
Мені здається Джей Опетая може побити Усика в крузервейті. Може, вони зустрінуться, якщо він підніметься у вазі, або це може статися у бріджервейті. Я думаю, Джозеф Паркер може. Він швидкісний для своєї ваги. Він завжди був відомий швидкістю рук. Можливо, такий стиль ніби надважковаговика середніх розмірів може бути незручним для Усика. Стилі роблять поєдинки. Джошуа проходив таких бійців, як Кличко та повєткін, знищував їх. Тайсон Ф'юрі робив те саме з іншими бійцями, але стилістично Усик здається лякаючим для цих більших надважковаговиків. Він літає навколо них і жалить, виснажує їх тактично та ментально. Можливо, стиль Паркера виявиться для нього складним, оскільки він з гарним футворком і з швидкими руками.
Нагадаємо, WBO підтвердила те, що Усик повинен провести свій обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера.