Тренер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) Дон Чарльз висловився про реванш підопічного з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Зазвичай Усик кидав свій джеб через руку. Він дозволяє тобі кинути джеб, а потім кидає свій джеб через цю руку. На цей раз Усик діяв розумніше. Він кидав джеби з-під низу. Два суттєві джеби, які він доніс, вони були не через руку, вони були… наче він закрутив. Це розум Усика. Він упіймав нас дуже солідними джебами. Було два-три джеби у першому раунді. У другому раунді мій хлопець був струснутий. Це було як дежавю того, що зробив Деніел з Джошуа. Він поставив тон. Я бачив ці речі, хоч вони мені й не подобалися. Це змінює настрій бійця, бо саме бійці пропускають удари. Але жодних виправдань. Це те, що я побачив. Він поставив тон.

Ви маєте рацію, Усик вийшов більш агресивним, тому що слово «хаос» постійно звучало з нашого боку. Ми дали їм свій план. І Усик з його командою вирішили відповісти вогнем проти вогню. Ось що я побачив. І це спрацювало на їхню користь. Усик доніс суттєвий удар, який зупинив мого хлопця. Ось що відбувається у боксі. За це платять глядачі, особливо у надважкому дивізіоні. Вони хочуть побачити нокаут і їхні гроші окупилися.