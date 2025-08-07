Чісора назвав суперника Усика, якщо українець хоче довести, що він найкращий
Дерек вважає, що опонентом Олександра має стати Паркер
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Дерек Чісора (36-13, 23 KO) в інтерв’ю Ring Magazine відповів, кого бачить наступним суперником Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Якщо він хоче довести, що він найкращий, йому потрібно захищати свій титул проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, треба битися з усіма. Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з AJ. Він боксував зі мною один раз. Він боксував з Даніелем Дюбуа. Тож я думаю, що зараз йому варто дати шанс Джозефу Паркеру.
Нагадаємо, WBO підтвердила те, що Усик повинен провести свій обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера.